شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «بشائر الخير٣» خطوة على طريق مواجهة الإرهاب بالتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في قيادة الدولة المصرية ومواجهة الأزمات بصفة عامة وفي مجال المواجهة الشاملة للفساد والإرهاب بصفة خاصة، ولا سيما مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة، ومواجهة الهدم والتخريب بالبناء والتعمير، ومواجهة الفكر الظلامي بالفكر المستنير.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم الجمعة: «أن ما شاهدناه ولمسناه في مشروعات بشائر الخير التي تم افتتاح المرحلة الثالثة منها ( بشائر الخير ٣ ) يعد نقلة نوعية وتاريخية، كما وكيفا، نوعًا وعددًا، ويبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة الواعية للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال الإسكان أم في مجال الطاقة أم في مجال البنية التحتية، وأهم المجالات كلها هو مجال بناء الدولة وبناء الإنسان، حيث لا تفتتح المراحل الإسكانية إلا متكاملة المرافق والمدارس ودور العبادة التي يتعانق فيها المسجد والكنيسة معًا، تعزيزًا لتسامح الأديان من جهة وترسيخًا لأسس المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعا من جهة أخرى، كأنموذج لأسس العيش الإنساني المشترك بين الناس جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.