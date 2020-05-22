شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تقرر تكريم فريق عمل «الاختيار» بعد عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم «الأوقاف»: «يأتى ذلك تأكيدا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولا سيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا وفكريا صحيحا».