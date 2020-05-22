شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستعرض مفاهيم اختيار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعا عب «الفيديو كونفرانس»، مع المهندسة شيماء كمال أبوالخير لعرض المفاهيم الخاصة باختيار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي من خلال رؤية المهندسة شيماء أبوالخير لثلاث حقبات تاريخية مرت على مصرنا العزيزة وهي:

الحقبة الأولى: «شهداء الغدر والخيانة شهداء حرب 1967»

الحقبة الثانية: «شهداء العزة والكرامة شهداء حرب أكتوبر 1973»

الحقبة الثالثة: «شهداء الأمن والسلام شهداء الحرب على الإرهاب حتى الآن»

عرضت المهندسة شيماء الفكرة التصميمية على أساس استخدام الإضاءة بثلاث ميادين، وتم توجيه الدعوة لها من قبل المحافظ لزيارة مدينة شرم الشيخ قبل اختيار الميادين، ورحبت المهندسة شيماء بالدعوة التي ستتم عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وفي نهاية الإجتماع وجه المحافظ الشكر للمهندسة شيماء أبوالخير، وأكد على دعمه للفكرة وروح الشباب واهتمامه بالأفكار الشابة الجديدة.

يشار أن المهندسة شيماء كمال أبوالخير، هي إحدى النماذج التي سطعت أسمائها في سماء العالمية، فهي مصممة الديكور التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية لحصولها على جائزة أفضل تصميم قطعة أثاث في العالم في مسابقة تصميم المنتجات الدولية التي عقدت بلندن عام 2016، وقد لُقِبَت رسميًا من قبل لجنة تحكيم المسابقة بأفضل تصميم لقطعة أثاث في العالم، لتصبح أول مصرية تنال هذه الجائزة ذات المقام الرفيع.

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عقب تخرجها عام 2008 من الجامعة الألمانية بدأت مسيرتها المهنية واتجهت إلى دراسة التصميم في أكاديمية فلورنسا للفنون بإيطاليا، وبعد عودتها إلى أرض الوطن قامت بتأسيس شركتها لتصميم منتجات الأثاث والإضاءة، وتعتمد في تصاميمها على توظيف الحضارة الفرعونية بطريقة معاصرة لإبراز جمال تلك الحضارة الرائدة في مجال التصميم بالعالم.

في عام 2013 تم ترشيحها من قبل جمعية مصممي الديكور البريطانيين لأفضل تصاميم العالم في لندن بالمملكة المتحدة، كما فازت بجائزة «التصميم» ثلاث مرات متتالية للسنوات 2014 و2015 و2016 بميلانو في إيطاليا.