شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطة رمسيس استعداداً لعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة تفقدية بمحطة القاهرة، وخلال الجولة تفقد سير العمل ومتابعة انتظام عملية صرف التذاكر بشبابيك حجز التذاكر وخاصة قطارات الوجه القبلي وأكد على المسئولين بتسهيل إجراءات الحصول على التذكرة وفق سلسلة عمليات منظمة تكفل القضاء على ظاهرة السوق السوداء وشدد رسلان على حسن معاملة الجمهور والتأكيد على توافر المسافات الآمنة والتباعد المجتمعي بين جمهور الركاب كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة على تواجد كافة قيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الارصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والامن الإداري.

ومن جهة أخرى أكد رسلان على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة، والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد من خلال تعقيم المحطات والمكاتب الادارية باستمرار وتوزيع الكمامات على العاملين حفاظًا على صحتهم وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم بصفة دائمة .

ومن جانبه اصدر رئيس الهيئة تعليماته للمسئولين بالمحطة بضرورة الارتقاء بمستوى نظافتها يما يليق بمظهر السكة الحديد الواجب الظهور به وعدم الاقتصار برفع المخلفات ولكن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والاعمال وفق المفهوم البيئي الصحيح للنظافة

واثناء الجولة وجه رسلان بالتزام كافة العاملين باتباع تعليمات السلامة والامان بمواقع عملهم لتأمين حركة مسير القطارات.

جدير بالذكر ان الهيئة اصدرت تعليماتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بما يحافظ على المنشآت والبنية الاساسية والوحدات المتحركة بالورش والمحطات واتخاذ كافة الاجراءات التامينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة علاوة على استغلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك للقيام باعمال صيانة العربات والجرارات واعمال صيانة وتجديدات السكة واعمال الصيانة العاجلة للمنشآت والمحطات بالتوازي مع اعمال التعقيم والتطهير لكافة وحدات ومكونات السكة الحديد.

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وفي نهاية الجولة توجه المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة للشعب المصري العظيم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك وأن يُعيده المولى عز وجل والمصريين في اتم صحة وعافية ومصر في رفعة وازدهار