شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل 289 من المصريين بالخارج في حجر المدينة الجامعية بالمطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج وعددهم 289، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، والذي تم تخصيصه للحجر الصحي في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و قد حرصت الجامعة على توفير سبل الراحة والأمان لجميع المصريين خلال فترة إقامتهم مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أماكن مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوعهم للحجر الصحي بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المصريين.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إجراء العديد من الاستعدادات قبل وصول المصريين العائدين من الخارج، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المدينة الجامعية بالمطرية بالكامل، وتوفير بوابة للتعقيم من قبل الطب الوقائي لتعقيم الأفراد والحقائب والمستلزمات الخاصة بهم قبل الدخول للمبنى، وتجهيز الطاقم الطبي المسؤول عن سلامة المواطنين، هذا بالإضافة إلى وضع ملصقات تتضمن إرشادات للسلامة والتوعية في كل مكان، وتوفير مقاعد مريحة في أماكن وجود الشاشات التليفزيونية، وتوفير العمالة اللازمة لتلبية احتياجات السادة النزلاء، وتجهيز المبنى بأجهزة الأمن الصناعي والمولدات الكهربائية.

هذا وقد أعدت جامعة حلوان حقيبة هدية للعائدين من الخارج تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل للترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

كما خصصت الجامعة خطوطا تليفونية للسادة العائدين من الخارج للإجابة عن أي استفسار من قبل الفريق الطبي والإداري، وكذلك توفير أفراد أمن للتأكد من تطبيق قواعد العزل، بالإضافة إلى التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة صراف آلي لخدمتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

وقد تم تجهيز وصيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من ٧ أدوار، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين، بالإضافة إلى ٦ أدوار أخرى يضم كل منها ٢٥ حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم حفاظا على سلامة المقيمين.

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و قد تم التنسيق مسبقًا بين وزارة الصحه ووزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان لتجهيز المدينة الجامعية وتوفير أماكن إقامة مناسبة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم بكافة الحجرات والمباني والعيادات.