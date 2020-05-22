شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات بناء على توجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات. ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن بنى سويف تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (بنى سويف) . وتمكنت مديرية أمن القليوبية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدوائر مراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر – كفر شكر – طوخ) ، وآمنت مديرية أمن السويس تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة . وآمنت مديرية أمن قنا تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، فيما آمنت مديرية أمن المنيا تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن سوهاج تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة . Advertisements ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (برج العرب)، وآمنت مديرية أمن جنوب سيناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (رأس سدر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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