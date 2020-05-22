شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقية حلوان تدشن المجلة الثقافية " صور وكلمات أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، مجلة ثقافية فنية ترفيهية online تصدر الكترونيا كل أسبوع تحت عنوان " صور وكلمات أون لاين" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ويأتى فى إطار حرص كلية الفنون التطبيقية على التواصل الدائم مع أجيال الكلية.

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وتهدف المجلة إلى تشجيع مشاركة طلاب الدراسات العليا والخريجين والباحثين والطلاب في عرض انشطتهم البحثية والفنية خلال فترة الحظر بسبب فيروس الكورونا، وتعد المجلة مصدرا لتفريغ طاقات الشباب الإبداعية وتحفيزهم على العمل والتغلب على الفراغ فترة الحظر، إلى جانب تجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب تحت نشاط منظم من خلال إدارة الكلية، ووجود وسيلة للتواصل الاجتماعي بين الفئات المستهدفة بمختلف الفرق والتخصصات مع الاساتذة بشكل هادف وإيجابى، كما تهدف إلى تشجيع المواهب المميزة فى الشعر والأدب والقصص والغناء والموسيقى والكاريكاتير والرسم والابتكار وجميع المجالات التى تشكل شخصية الدارسين والطلاب وتؤثر إيجابيا عليها فى تلك الظروف، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على طرح الأفكار والمواضيع المفيدة للطلاب ونقل الخبرات الحياتية والاكاديمية والثقافية التى تساعدهم فى حياتهم المستقبلية، بالإضافة إلى طرح مسابقات فنية وثقافية دولية فى أعداد المجلة تحفز على المشاركة وتجدد الطاقة للعمل الأكاديمى.

ويشرف على المجلة الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بلجنة المكتبة والعلاجات الثقافية، قام بتصميم شعار المجلة الدكتورة إيناس محمود الأستاذ بقسم الإعلان تحت إشراف الدكتورة سلوى محمود رئيس القسم.