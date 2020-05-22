شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات العزل المنزلى لشخص مخالط لفيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إرشادات العزل المنزلى لشخص مخالط لفيروس كورونا من خلال تصريحات صحفية تؤكد:

الالتزام بعدم الخروج من المنزل طول فترة العزل الذاتى.

من الأفضل أن يكون فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة هو من يقوم برعاية المخالط .

الاهتمام بنظافة المنزل مع التهوية الطبيعية الجيدة للغرف.

الاهتمام بتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستخدام مواد مطهرة مثل الكلور المخفف أثناء العطس أو الكحة غط الأنف والفم بمنديل ورقي وتخلص منه بوضعه داخل كيس يتم غلقه و القائه في سلة المهملات.

غسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون.

تجنب لمس العين و الانف و الفم بايدي غير مغسولة.

عدم مشاركة الادوات المنزلية الشخصية.

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شرب السوائل بكثرة.

فضلا عن مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات.

وفى وقت سابق أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تشهد استمرارا فى أعمال التعقيم والتطهير بما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال خطة شاملة وتوزيع العمل فى كافة أنحاء المحافظة وتحت إشراف وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لتغطية كافة المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة ،والمستشفيات والوحدات الصحية ، والمدارس والجامعات، والطرق والميادين .

كما يتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بشكل فورى فى الأماكن التى تظهر بها حالات الإصابة بالفيروس المستجد ، بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة ، لمنع انتشار الوباء الحالى ، كما يتم مواصلة العمل ليلا ونهارا واستغلال أوقات حركة حظر المواطنين لرش كافة العمارات السكنية والشوارع الجانبية والرئيسية .

ووجه محافظ بورسعيد باستمرارالعمل فى ملف التعقيم والتطهير بنفس القوة خاصة فى هذه الفترة وأهمية الوعى بخطورة المرحلة الراهنة والتزام المواطنين بالتعليمات المقررة فى مواجهة تداعيات كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، وإجراءات الوقاية والحماية الشخصية ، والبعد عن كافة التجمعات والاختلاط التى من شأنها تكون سبب فى نقل العدوى