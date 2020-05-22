شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بباريس ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية المصرية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نقل السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في نص البرقية ما يلي:"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولي ــ عز وجل ــ أن يُعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليُمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والرخاء".
من جهته، تقدم السفير إيهاب بدوي بأصدق التهاني للمصريين في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بكل الخير والرقي والازدهار .
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