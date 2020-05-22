شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بشائر الخير 3 خطوة على طريق مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إشادة كبيرة بالرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قيادة الدولة المصرية ومواجهة الأزمات بصفة عامة وفي مجال المواجهة الشاملة للفساد والإرهاب بصفة خاصة، ولا سيما مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة ، ومواجهة الهدم والتخريب بالبناء والتعمير، ومواجهة الفكر الظلامي بالفكر المستنير .

وقال جمعة في بيان اليوم: "إن ما شاهدناه ولمسناه في مشروعات بشائر الخير التي تم افتتاح المرحلة الثالثة منها "بشائر الخير 3" أمس الخميس يعد نقلة نوعية وتاريخية كما وكيفا، نوعًا وعددًا، ويبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة الواعية للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال الإسكان أم في مجال الطاقة أم في مجال البنية التحتية.

وتابع وزير الأوقاف:"وأهم المجالات كلها هو مجال بناء الدولة وبناء الإنسان، حيث لا تفتتح المراحل الإسكانية إلا متكاملة المرافق والمدارس ودور العبادة التي يتعانق فيها المسجد والكنيسة معًا تعزيزًا لتسامح الأديان من جهة وترسيخًا لأسس المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعا من جهة أخرى، كنموذج لأسس العيش الإنساني المشترك بين الناس جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق ".

وشهدت محافظة الإسكندرية أمس الخميس افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع بشاير الخير 3 والتى قامت بتنفيذه وأشراف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو بمثابة حلم يتحقق إلى حقيقية، فى توفير وطرح وحدات سكنية جديدة، تمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى فى الإسكندرية، فى مجال تطوير العشوائيات، وجاءت مدن بشاير الخير بجميع مراحلها 1و2 و3 كنموذج يحتذى به فى مشروعات تطوير العشوائيات بمختلف المحافظات.