برلمانية: الرئيس طمأن المصريين بشأن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، يعكس حرصه على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية وفقا للمدى الزمني المخصص لها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على توجيه كافة جهودها لمواجهة فيروس كورونا، ودفع عجلة الاقتصاد واستكمال خطة بناء مصر الحديثة.

وأشادت عطوة، في بيان، اليوم الجمعة، بالرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه للمشروع، لاسيما تأكيده على ضرورة التصدي بحزم للبناء المخالف ووقف التراخيص لهم، بالإضافة إلى تشديد أقصى العقوبة على المنتهزين فرصة انشغال الدولة في مكافحة الفيروس والبناء بدون ترخيص.

وثمنت تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة كورونا والأمراض الأخرى، وأن الأزمة تدار بشكل علمي واحترافي، فضلا عن توجيه الشكر المستمر للأطقم الطبية لتصديهم بحزم للأزمة دون خشية التعرض للإصابة.