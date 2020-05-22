الزراعة: فتح أسواق أوزباكستان وإندونيسيا أمام الجريب فروت والموالح المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق كل من دولتي أوزباكستان وإندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت، في إطار جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف القصير، في بيان، اليوم الجمعة، أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالًا متزايدًا من جميع دول العالم نظرًا لجودتها العالية والصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن خلال العام الحالي.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن نجاح الحجر في فتح الأسواق العالمية الجديدة يأتي من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة والتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق.

وأضاف العطار، أن الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة، مشيرًا إلى أن مفتشي الحجر يعملون طوال إجازة عيد الفطر المبارك لتسهيل إجراءات التصدير وفحص السلع الإستيراتيحة الواردة من الخارج مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.