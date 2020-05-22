بالفيديو.. الداخلية توزع عبوات الكحك على بعض المستشفيات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات الكعك بمستشفيات (الأطفال الياباني "أبو الريش"- 57357 مستشفى سرطان الأطفال- قصر العيني- الدمرداش الجامعي- الحسين الجامعى) كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

يأتي ذلك في إطار مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة وتزامناً مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.