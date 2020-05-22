اعترافات إرهابي: "أرسلنا معلومات خاطئة لقطر وتركيا عن سيناء لتشويه صورة الجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال أحد المتهمين المضبوطين ضمن الخلية الإخوانية المضبوطة، ويدعى أحمد محمد إبراهيم، من مدينة بئر العبد، انضممت لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2010، وكانت مهمتنا في المجال الإعلامي ضمن مجموعة يشرف عليها المتهم سلامة البس، لجمع معلومات على الأوضاع الأمنية بشمال سيناء لرفعها للقيادات في قطر وتركيا لاستخدامها في تشويه صورة الجيش والشرطة.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "قمنا بتجميع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية وإظهارها بأنها سيئة، والعمليات التي تمت مثل أحداث مسجد الروضة والتعدي على الكمائن وتجميع معلومات عن المصالح الحوكومية بشمال سيناء.

كانت وزراة الداخلية أعلنت القبض على خلية إخوانية مكونة من 11شخصا لإنتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية.