محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن مع أفراد الخلية المتهمة بإنتاج أفلام مفبركة عن مصر لصالح شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية، أنه تم تكليفهم بتصويرها مقابل 3 آلاف دولار للفيديو الواحد.
وبحسب التحقيقات الأولية، قال أحمد.م.ع (صاحب استوديو)، إنه تم تكليفه من عبدالله القرضاوي، وعبدالله القادومي المقيمين في تركيا بتصوير وإنتاج فيديوهات ضد الدولة المصرية مقابل 3 آلاف دولار للفيديو الواحد.
وأضاف المتهم، في فيديو مسجل، أن الفيديوهات يتم عرضها على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان واليوتيوب، ومن أبرزها فيديو يُظهر انهيار الدولة المصرية، وآخر عن نقل المواطنين من جزيرة القرصاية بمثلث ماسبيرو وتصويرهم لمحاولة إظهاره بأنه عملية تهجير قصري للمواطنين.
وأوضح المتهم، بأن آخر تكليف كان خاصا بأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصوير فيديوهات تظهر عدم قدرة الدولة خلافا للحقيقة على السيطرة على انتشار الفيرويس.
وقال المتهم الثاني، ويُدعى سامح.ح، في الفيديو، إن عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر تواصلوا مطالبينه بإنتاج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة مقابل 3 آلاف دولار للفيديو الواحد، مشيرًا إلى أنه قام بإنتاج عدد من الفيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية، وأنه تم تحويل المقابل المادي من شبكة قنوات الجزيرة إلى حسابه بأحد البنوك، والتي بلغت 150 ألف دولار.
كانت وزراة الداخلية أعلنت القبض على خلية إخوانية مكونة من 11 شخصًا لإنتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعترافات المتهمين بالخلية الإخوانية: "كُلفنا بإنتاج فيديوهات تُظهر عدم السيطرة على كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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