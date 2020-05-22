محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
اعترف أحد المتهمين المضبوطين ضمن خلية إخوانية لانتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية، ويدعى سلامة سالم علي وشهرته "سلامة البس" من سكان قرية بالوظة مركز جبعة، بأنه أصبح أحد أعضاء الإخوان المسلمين عام 1992 وتلقى تكليفا من قيادات الإخوان بتكوين مجموعة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية بمحافظة شمال سيناء ليستخدمها الإخوان في اللجان الإعلامية في حملتهم ضد النظام.
وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، إن هدف تلك اللجان الإعلامية، أمرين الأول هو تصنيع أفلام وثائقية لاستخدامها ضد الجيش والشرطة، والهدف الثاني هو أن يستخدمها المذيعين بالقنوات الإخوانية في تركيا.
وأضاف المتهم أن تلقى تكليفا آخر لتجميع مادة إعلامية تحت مسمى "القصف العشوائي" لتشويه صورة الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال سيناء.
كانت وزراة الداخلية أعلنت القبض على خلية إخوانية مكونة من 11 شخصا لإنتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية.
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كانت هذه تفاصيل خبر اعترافات متهم بالخلية الإخوانية: "كانت مهمتي جمع معلومات بسيناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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