بالصور.. كواليس سقوط عصابة وراء سرقة ٢٠ سيارة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في التحصل على السيارات المستولى عليها والمُبلغ بسرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات "بدون أوراق" عبر صفحات موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات العقيد أحمد نزيه، رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية تحت مسمى "سيارات بدون أوراق "عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقوم من خلالها بعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بعرض سيارة ملاكي للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن المقدم تامر فراج، وكيل قسم سرقات السيارات، والرائد أحمد هيكل، من ضبط المتحر عنه مقيم بالوراق بالجيزة سبق اتهامه في 15 قضية "سرقة وسائل نقل" حال استقلاله سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية محلية الصنع وبالكشف على السيارة تبين اختلاف أرقام لوحاتها وأنها مبلغ بسرقتها بمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات " بدون أوراق " عبر صفحته الإلكترونية المشار إليها، وأقر بسابقة تصرفه بالبيع في (2) سيارة لعميله "سىء النية " (تاجر رخام – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته سيارتان ، وأضاف بتحصله عليها من عاطلان "لهما معلومات جنائية" سائقان ، مقيمين بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهم وضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم توكيل رسمي عام في بيع السيارات خالي من البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية - 2 توكيل فى بيع سيارات مختلفة البيانات - 5 تراخيص سيارات مختلفة البيانات - بطاقة رقم قومي باسم أحدهم"وجميعهم مزورين" وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التحصل على السيارات المُبلغ بسرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهم المضبوط، أو اصطناع مستندات ملكية ولوحات معدنية لها " محلية الصنع " ذات بيانات سيارات مماثلة لها في الماركة واللون والموديل بالاشتراك مع (المتهم الهارب) ، وتم بإرشادهم ضبط (10) سيارات مستولى عليها وكذا 3سيارات لم يستدل على بيانات مسجلة لها ، كما تم بإرشاد أحد المتهمين بمخزن ملكه كائن بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ضبط (مجموعة من أبواب السيارات مختلفة الماركات - 3 أسقف سيارات مختلفة الماركات - مجموعة من أجزاء السيارات والمختلفة الماركات).

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.