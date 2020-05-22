ضبط أمين مخزن تسبب في تلف 500 طن فول مُدعم بـ١٠ ملايين جنيه في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أمين مخزن تابع لإحدى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية تسبب في تلف 500 طن فول مدعم تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه بمنطقة القطامية.

أكدت تحريات ومعلومات العميد محمد الهادي، وكيل مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، تقاعس مسؤولي إحدى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية في تخزين سلع غذائية 500 طن فول مدعم تبلغ قيمتها حوالى 10 ملايين جنيه وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية المُشار إليها مما أدى لحدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، ما يعد إهدارًا وإضرارًا بالمال العام.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخازن المُشار إليها بمعرفة العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين أسفرت عن ضبط أمين المخازن مقيم بالقليوبية وعثر بداخل المخازن على 150 طن فول وجميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة اختلاط الحشرات بها وتم التحفظ عليها وبمواجهة المتهم أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.