المصنفات تضبط أستوديو لإنتاج الأغاني ببرامج مُقلدة بدون تصريح في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مباحث المصنفات صاحب"أستوديو" بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بإنتاج وتسجيل الأغاني باستخدام برامج مونتاج وهندسة صوتية منسوخة بدون تصريح. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو لتسجيل الأغاني كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويستخدم أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو وضبط مالكه وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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