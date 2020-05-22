ضبط عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية ؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبلهما.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.