ضبط مسجل خطر بحوزته 7 قطع أثرية في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت شرطة السياحة والآثار مسجل خطر بالجيزة، وبحوزته 7 قطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سقارة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على (7 قطع يشتبه في أثريتها "3 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال بدون نقوش، لوحة من الحجر الجيري عليها نقوش ورسومات، تمثال صغير الحجم لشخص- رأس تمثال فرعوني صغير - جعران من الحجر" - 2 طلقة خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.