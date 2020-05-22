مصر | حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين بتهمة سرقة المواطنين بالاكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض.

البداية تعود عندما تلقى مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده ضبط أربعة من العناصر الإجرامية حال استقلالهم سيارة سوزوكى "مستأجرة" وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في مجال سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهم وراء ارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم صاحب هواتف محمولة "حسن النية" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، جرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.