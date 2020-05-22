مصر | إحباط محاولة ترويج 2 كيلو هيروين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة ترويج 2 كيلو هيروين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية من مخدر الإستروكس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، جرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.