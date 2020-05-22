مصر | ضبط 21 شخصا في المنيا لمخالفتهم قرار الحظر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 21 شخصا في المنيا لمخالفتهم قرار الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط 21 شخصا لمخالفتهم قرار الحظر وتواجدهم داخل ملعب لممارسة لعبة كرة القدم.

فقد تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من الأهالى بناحية قرية قلينى بتجمع عدد من الشباب داخل أحد الملاعب الخماسية عقب أوقات الحظر بذات الناحية.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل عدد (21) شخص لقيامهم بممارسة لعبة كرة القدم داخل الملعب المشار إليه ومالكه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة المركز) لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين.

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلو جرام"- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (700000 جنيه تقريبًا).

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.