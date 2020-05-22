مصر | ضبط 12 عنصرا إجراميا تخصص سرقات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 12 عنصرا إجراميا تخصص سرقات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة من أستهداف العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وعدد 3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنه ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات مسجلة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وإعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا نسخة المفتاح المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهم سيارة سوزوكى "مستأجرة" وبحوزتهم ( 3 قطع سلاح أبيض) وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهم وراء إرتكاب (4) وقائع، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم (صاحب هواتف محمولة "حسن النية" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموهم بالسرقة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط (6 أشخاص) وبحوزتهم (جهاز ميكروفون- جهاز طباعة - عدد 2 شاشة كمبيوتر - عدد 2 كيسة كمبيوتر – مروحة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة - حقيبة بداخلها "مجموعة من الكابلات الكهربائية، سماعات كمبيوتر" - عدد 3 غطاء كشاف كهربائى) وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بإسلوب "التسلق وكسر القفل الخاص بغرفة الكمبيوتر"، وبإستدعاء (مديرة المدرسة محل الواقعة) تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة وأقرت بعدم إكتشافها واقعة السرقة.

كما تمكنت مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة ملاكي بمنطقة عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.