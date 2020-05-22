مصر | انتشار أمني مكثف لتأمين المواطنين خلال عيد الفطر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتشار أمني مكثف لتأمين المواطنين خلال عيد الفطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت كافة مديريات الأمن إنتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الفطر المبارك.

وقد شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى إعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية وكذا إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق على أنه سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من سريان وقت الحظر فى آخر أيام شهر رمضان.

وتم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الإنتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية"، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وأعدت مأمورية، وتمكنت القوات من ضبطه بمحيط مسكنه، بدائرة مركز شرطة الاسماعيليه، وبالتقتيش عثر بحوزته على (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بنشاطه الإجرامي، وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 750000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.