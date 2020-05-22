مصر | النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، من صباح اليوم الجمعة انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهد كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض انتظاما فى حركة السيارات، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 3765 مخالفة مرورية بالجيزة

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

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وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 3765 مخالفة مرورية متنوعة، وإزالة 15 موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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