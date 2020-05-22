أخبار مصر | بدء صرف منحة الـ500 جنيه لـ12 ألف مواطن بالصعيد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء صرف منحة الـ500 جنيه لـ12 ألف مواطن بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود شعراوي، زير التنمية المحلية، عن بدء صرف منحة ٥٠٠ جنيه لـ١٢ ألف شخص بالقري الاكثر احتياجًا بسوهاج وقنا وأسيوط، وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لبعض الفئات التي تأثرت من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح شعراوي، أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة تعاون مع الوزارة لصرف منحة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لحوالي ١٢ ألف شخص من القري الأكثر احتياجا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد شعراوي أن عمليات صرف المنحة تتم بالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". Advertisements

وقال شعراوي إنه تم إعداد كشوف عن المستحقين في القري المستهدفة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية في تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في قوائم برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانة بباقي الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.

واستكمل أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لإزالة أي معوقات في عمليات صرف المنحة، لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي على الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.