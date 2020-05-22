أخبار مصر | البيئة: التعدى على الطبيعة يُعرضنا لمزيد من الأخطار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة: التعدى على الطبيعة يُعرضنا لمزيد من الأخطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وحتى موعد اليوم العالمي للبيئة، مؤكدة علي ضرورة توعيه المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الفريد دون الاضرار به، والاستفادة من تلك الفترة والتي تفرض الاقامة بالمنازل في التعرف اكتر على الطبيعة واهميتها وتنوعها البيولوجي وثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

جاء ذلك في ظل رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وما يفرضه الوضع العالمي الراهن الذي اثبت أن توقف الانشطة البشرية ادى الى تحسن كبير في البيئة، ويدعوا الي تفكير في كيفية حماية البيئة والتنوع البيولوجي خلال هذه الفترة.

وأشارت فؤاد الى أن شعار هذا العام يؤكد على أهمية التضامن العالمي على كافة المستويات لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الانسان وكوكب الارض التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجي، حيث انه بالتعدي على الطبيعة وتدمير الموائل الطبيعية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل وخير دليل علي ذلك تفشي جائحة كورونا.

وأكدت فؤاد، على دعم الحكومة للعمل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما أدي الي تحقيق العديد من الانجازات ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تهدف الي تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وادارتها وفق النظم العالمية كأحد آليات الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث تم تطبيق المنظومة الجديدة لضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى وكذلك تنفيذ برنامجًا لتطوير البنية التحتية بعدد من المحميات الطبيعية. Advertisements وأوضحت أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المباني الإدارية ومراكز الزوار بمحميات وادي الجمال والغابة المتحجرة ووادي دجلة وأشتوم الجميل وجاري الانتهاء من عدد آخر من المشروعات بمحميات نبق وابو جالوم وسانت كاترين وغيرها. وتابعت أن الوزارة تكافح تجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور الى بيئتها مرة اخرى.

واستكملت ان الوزارة تعمل على تنظيم وإدارة منظومة صيد الطيور من خلال إصدار قرار وزاري سنوي لتنظيم صيد الطيور أثناء موسم الهجرة ووضع الضوابط والاشتراطات التي تحدد الأنواع التي يسمح بصيدها والأماكن وطرق الصيد المسموح بها وآليات استخراج تصاريح الصيد بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية، كذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة وموارد الأراضي الرطبة بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة ومكتب الصيد والحياة البرية الفرنسي التابع لوزارة البيئة الفرنسية والذى يستهدف تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على كافة أنشطة استخدامات الطيور المائية المهاجرة في محميتي أشتوم الجميل والبرلس، بالإضافة الى دعم مصر في رصدها وحصر اعدادها في بحيرتي المنزلة والبرلس شمالا وبحيرة ناصر جنوبًا. واردفت أنه يتم تنفيذ برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات لتقييم حالتها الصونية والضغوط والتهديدات الواقعة عليها، ومن ثم اتخاذ تدابير الإدارة والصون المناسبة وتستهدف تلك البرامج الأنواع الهامة والبيئات الهشة بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف رصد ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ورصد المخالفات، ومنها رصد السلاحف المصرية الصحراوية بمحميتي الزرانيق والعميد، بالإضافة الى برامج رصد وتسجيل النباتات.