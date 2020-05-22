أخبار مصر | الصحة توضح حقيقة تنشيط كورونا بسبب مادتى إيبوبروفين وديكلوفيناك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة توضح حقيقة تنشيط كورونا بسبب مادتى إيبوبروفين وديكلوفيناك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة" إيبوبروفين" أو "ديكلوفيناك" لتسببها في تنشيط فيروس الكورونا.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن المنشور المتداول غير دقيق.

وتحذر وزارة الصحة والسكان من الانسياق وراء أي معلومة مغلوطة، قد تؤدي الاعتماد عليها إلي أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

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وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

ونوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.

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