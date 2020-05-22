أخبار مصر | صرف 575 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ526 عاملا بـ"فستيا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 575 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ526 عاملا بـ"فستيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق محمد سعفان وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 575 ألفا و107 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 526 عاملا بشركة فستيا للملابس الجاهزة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادي التي تمر بها ووفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمنيات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة. Advertisements وفي إطار أخر، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه إلي تسيّر شركة مصر للطيران، الخميس ، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي من تم نقلهم بالتنسيق بين السفارة المصرية والكويت 6300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية.

وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.