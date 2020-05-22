أخبار مصر | الحكومة تكشف حقيقة تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف حقيقة تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم اخضاعها لعملية الرقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المعنية، وذلك في إطار الحرص علي صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا.. الحكومة تنفي بيع كواشف تشخيص كورونا في الصيدليات

وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

ونوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.

Advertisements