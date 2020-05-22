أخبار مصر | اليوم.. آخر رحلات العالقين المنتهية إقامتهم بالإمارات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. آخر رحلات العالقين المنتهية إقامتهم بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن أن اليوم الجمعة وصول أخر رحلات الطيران الاستثنائي من دبي إلي أرض الوطن .

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين ، أشارت فيه إلى أن اليوم الجمعة يعتبر أخر يوم لوصول رحلات العالقين المنتهي إقامتهم بدولة الإمارات.

وأوضحت أنه علي مدي الأيام الماضية انطلقت من مطار دبي 11 رحلة طيران استثنائي وعلي متنها ما يقرب من 2500 من أبناءنا العالقيم والمنتهي إقامتهم بالبلاد.

وفي إطار أخر، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

Advertisements

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه إلي تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس ، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي من تم نقلهم بالتنسيق بين السفارة المصرية والكويت 6300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية. وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.