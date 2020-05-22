أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 869 شابا ببورسعيد بينهم 10 من ذوى الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 869 شاباً منهم 10 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، مضيفا أنه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 3525 مستحقاً بإجمالى مبلغ مليون و762 الفاً و 500 جنيه في دفعتها الأولى من خلال مكاتب البريد وفروع للبنك الزراعي بالمحافظة على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 ابريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 ابريل الماضي.

وتلقي الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية السيد السنجابي بانجازات المديرية عن شهري مارس وأبريل الماضيين، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة وقدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية لـ 2970 عاملاً بإجمالي مبلغ مليون و 485 ألف جنيه كما تم صرف مبلغ 2000 جنيه علي الرعاية الاجتماعي (إعانة مولود). وفي إطار أخر، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل. Advertisements

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه إلي تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس ، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.