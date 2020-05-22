أخبار مصر | حقيقة ترميم تماثيل الكباش في معبد الكرنك بأساليب غير علمية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة ترميم تماثيل الكباش في معبد الكرنك بأساليب غير علمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول ترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية.

وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من منظمة اليونسكو والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة انحاء العالم، وذلك في إطار حرص الدولة علي الحفاظ علي التراث الحضاري المصري.

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وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

ونوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.

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