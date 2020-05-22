أخبار مصر | الحكومة توضح حقيقة بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة توضح حقيقة بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول بيع شركات قطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة.

وتواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الدولة تحرص علي تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، وذلك باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة.

اقرأ أيضا.. الحكومة تنفي بيع كواشف تشخيص كورونا في الصيدليات

وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

ونوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.

Advertisements