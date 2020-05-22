أخبار مصر | وزيرة التضامن تزف بشرى لـ١٠ آلاف أسرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزف بشرى لـ١٠ آلاف أسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية، الذراع المجتمعي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.

وقام بالتوقيع محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المديريات بالوزارة، واللواء محمود علي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء طارق المراكبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن هذا البروتوكول يعكس توجه الوزارة في تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكات متعددة لخدمة الفئات الأولي بالرعاية، كما يعكس إستراتيجية الوزارة في التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وربط قواعد البيانات وتحسين الإستهداف لوصول الدعم لمستحقيه بشفافية بما يضمن اللي مستويات الحوكمه والإدارة الرشيدة للموارد.

ويتضمن البروتوكول تقديم مساعدات شهرية لنحو 10 آلاف اسرة من الأسر المستحقة والتي أقرت وزارة التضامن الاجتماعي باستحقاقها وفق معايير الاستحقاق والاستهداف التي تطبقها الوزارة في كافة المحافظات.

على أن تتيح بياناتها لمؤسسة خالد عبد الله للرعاية الإجتماعية علي أن تقوم المؤسسة بتحويل مبلغ المساعدات عن طريق الهيئة القومية للبريد في اليوم الأول من كل شهر مع التزام كافة الحالات بالصرف خلال الفترات المحددة ويتم حذف الحالات التى لا تصرف أكثر من ثلاثة أشهر متتاليةِ