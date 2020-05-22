أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يسير قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري يسير قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر المصري، إرسال شحنات من الدعم إلى الأشقاء في دولة فلسطين متضمنا مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تشمل: ٢٤ طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير، وكذلك ٣٥٠٠ زي الحماية الشخصية و١٥٠,٠٠٠ غطاء وجه "ماسك"، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية، بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون. وإنه لمن الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من انتشار وباء الكورونا المستجد في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وتابعت: " الهلال الأحمر المصري لا يتوانى في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في دولة فلسطين ، فقد قمنا مطلع العام الجاري بإرسال شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية و كذلك المواد الإغاثة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وكان حصل الهلال الأحمر المصرى على منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك فى إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الولايات المتحدة ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية فى مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: "تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة علي كوفيد- 19، وسينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم ٣٠ الف متطوعًا ومتخصصًا في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضافت الوزيرة:"تقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائين لتدعيم أولويات التنمية في مصر".

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وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصرى "نعتز بتعاوننا مع الوكالة الامريكية للتنمية لدعم انشطة الهلال الاحمر المصرى أحد اهم واقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري والذي يقوم بالعديد من الانشطة التنموية في قطاعات الصحة والاغاثة في مصر، مؤكدة علي أن المرحلة التي تمر بها مصر ودول العالم كافة تتطلب دعم المنظمات الدولية في توفير أقصى حماية مُمكنة للفئات الأكثر عُرضة للإصابة وللإنسانية كافة. وأضافت "القباج" أن التعاون مع الوكالة الامريكيه للتنمية الدولية في دعم مجال الصحة والإغاثة سيكون له أثر كبير في تطوير خدمات الهلال الاحمر المصري ووصولها لعدد اكبر من المستفيدين، وتشمل جوانب التعاون التدريب عن بعد، إنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، تجديد غرفة العمليات المركزية، توفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، إدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتبلغ قيمة المنحة 51 مليون جنيه على مدار عام كامل. وأشادت وزيرة التضامن بجهود وزارة التعاون الدولي في تيسير إجراءات الحصول على المنحة وفي تنسيق الحوار بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال السفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى القاهرة: " في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء، وهذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصرييين.