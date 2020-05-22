أخبار مصر | الحكومة توضح حقيقة المنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن علاج كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة توضح حقيقة المنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول تداول منشور منسوب للقصر العيني الفرنساوي بتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن هذا المنشور مزيف، ولا يتضمن البروتوكول الصحيح لعلاج فيروس الكورونا.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث الفني، انه في حالة الوصول الي أي بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم الإعلان عنها، والبدء في تطبيقها بشكل رسمي.

وحذرت الوزارة من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية، التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

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وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

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نوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.