أخبار مصر | الصحة توضح حقيقة تقديم خدمة إجراء تحليل كورونا بالمنازل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة توضح حقيقة تقديم خدمة إجراء تحليل كورونا بالمنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد حول تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس الكورونا بالمنازل.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تحاليل للكشف على فيروس الكورونا يتم اجراؤه في المعامل المركزية بالمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دفة النتائج.

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وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

نوهت بأنه غير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف في أي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر.

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