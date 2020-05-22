أخبار مصر | نقابة الأطباء تحذر من عودة حملات صحة المرأة عقب عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تحذر من عودة حملات صحة المرأة عقب عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص شكاوى وردت للنقابة من أطباء من عدة محافظات (الغربية والدقهلية وقنا)، تفيد باصدار تعليمات ببدء العمل بحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة إنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة ان حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها إلا أن عودتها في هذا التوقيت قد يمثل خطورة بالغة، حيث عمل هذه الحملات ستؤدي لعودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدی الزيادة إنتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وطالبت النقابة إصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة صحة المرأة وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الإستعجال، وذلك الحين السيطرة على إنتشار فيروس كورونا.

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