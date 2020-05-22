أخبار مصر | نقابة الأطباء تحذر من عودة حملات صحة المرأة عقب عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تحذر من عودة حملات صحة المرأة عقب عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص شكاوى وردت للنقابة من أطباء من عدة محافظات (الغربية والدقهلية وقنا)، تفيد باصدار تعليمات ببدء العمل بحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة إنتشار فيروس كورونا.
وأوضحت النقابة ان حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها إلا أن عودتها في هذا التوقيت قد يمثل خطورة بالغة، حيث عمل هذه الحملات ستؤدي لعودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدی الزيادة إنتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وطالبت النقابة إصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة صحة المرأة وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الإستعجال، وذلك الحين السيطرة على إنتشار فيروس كورونا.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.