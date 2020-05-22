أخبار مصر | "الزراعة" تنفي تراجع الحكومة عن شراء القمح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة" تنفي تراجع الحكومة عن شراء القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي التابع مجلس الوزراء، ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الانباء، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي.

وشددت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، على أن دولة حريصة علي شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في اطار دعم وتشجيع المزارعين.