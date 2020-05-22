أخبار مصر | "الزراعة" تنفي تراجع الحكومة عن شراء القمح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة" تنفي تراجع الحكومة عن شراء القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي التابع مجلس الوزراء، ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة.
وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الانباء، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي.
وشددت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، على أن دولة حريصة علي شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في اطار دعم وتشجيع المزارعين.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.
تسجيل 774 إصابة بكورونا و16 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي مصابي كورونا في مصر 15003 حالة و696 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.