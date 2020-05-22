أخبار مصر | أول رد رسمي على عودة حركة الطيران بحلول عيد الفطر

وشددت وزارة الطيران المدني، على أنه في حالة أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.





وفي سياق آخر، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في الفترة الممتدة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري، 135 رحلة جوية استثنائية لإعادة 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية.

وأوضح أن ذلك، يأتي في ضوء جهود الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري

وأشار منار في بيان لوزارة الطيران المدني، أمس الخميس، أنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، سيرت شركة مصر للطيران في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مارس الماضي 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين، وتم تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات، لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين في العودة إلى مصر.