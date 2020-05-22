أخبار مصر | أول رد رسمي على عودة حركة الطيران بحلول عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي على عودة حركة الطيران بحلول عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشددت وزارة الطيران المدني، على أنه في حالة أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وزير الطيران: تسيير 135 رحلة استثنائية لإعادة 24750 عالقا
وفي سياق آخر، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في الفترة الممتدة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري، 135 رحلة جوية استثنائية لإعادة 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية.
وأوضح أن ذلك، يأتي في ضوء جهود الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري
وأشار منار في بيان لوزارة الطيران المدني، أمس الخميس، أنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، سيرت شركة مصر للطيران في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مارس الماضي 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين، وتم تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات، لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
وشدد على أن الوزارة تعمل بكافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر، مشيرًا إلى أزاله كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين، وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم، وتطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الاحترازية وفق لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.
تسجيل 774 إصابة بكورونا و16 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي مصابي كورونا في مصر 15003 حالة و696 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.