شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري بالتحرير ثاني أكثر المتاحف تأثيرًا في قارة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل المتحف المصري بالتحرير على المركز الثاني كأكثر المتاحف المؤثرة في جمهور منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» في قارة أفريقيا، وذلك بناءً على إحصائية الاحتفال الثقافي العالمي «أسبوع المتاحف» (Museum week).

وقالت السيدة صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، إن تلك الإحصائية هي مبادرة سنوية يتم تنظميها في شهر مايو من كل عام، تحت رعاية منظمة العلوم والثقافة اليونسكو، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، وجاء المتحف المصري هذا العام في المركز الثانى.

وأشارت «عبدالرازق» إلى أن الإحصائية تقاس بمستوى التفاعل، وجودة المعلومة المقدمة، وتنوع موضوعاتها، حيث يتم خلالها حصر أكثر خمس متاحف تحقق تفاعلًا من خلال المحتوى المنشور ويتم حساب معدل الوصول ليصل إلى 5.6 مليون مستخدم لجميع المتاحف الأفريقية ومستوى التفاعل 4.6 ألف من المستخدمين تفاعلًا، كما يتم تقييم المحتوى المنشور من خلال تقييم القائم على النشر ليتميز على 889 من المتاحف الأفريقية.