شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تعلن مواعيد تشغيل المعديات والكباري والأنفاق خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس تشغيل الكباري العائمة والمعديات والأنفاق بمدن القناة الثلاث خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا: المعديات «وسط البلد بورسعيد والرسوة وشرق التفريعة والقنطرة للسيارات والقنطرة للأفراد والفردان ونمرة 6 والشط» مواعيد العمل بها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوميا حتى الخامسة مساء خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، ومن الساعة السادسة صباحا يوميا حتى الثامنة مساء خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما، بالإضافة إلى تطبيق نفس القواعد السابقة المعمول بها حاليا في معديتي شرق التفريعة والرسوة.

ثانيًا: الأنفـاق، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا يوميا حتى الرابعة مساء خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، ومن الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساءً يوميا بدءًا من يوم 30 مايو ولمدة 15 يومًا.

ويعمل نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس على مدار 24 ساعة متواصلة للمواد المستثناة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ثالثًا: الكبارى العائمة، تعمل طبقا للفاصل الملاحي من الساعة السادسة صباحا يوميا حتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، ومن الساعة السادسة صباحا يوميا إلى الثامنة مساء خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما.

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