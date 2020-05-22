شكرا لقرائتكم خبر عن مستر هبدو يبحث اسرار كورونا بالحشيش والاستراتيجية بالبقسماط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الحلقة الجديدة من مستر هبدو يبحث اكرم القصاص اسرار حيرة العلم مع كورونا وكيفية علاج الفيروس بالحشيش او الشيح كما يطرح طريقة جديدة للاستراتيجية بالبقسماط وتوكل كرمان تراقب الاخلاق في فيس بوك على طريقة لصوص السيارات .. ويناقش في حلقة جديدة كيف ان العلماء حائرون في فيروس كورونا من يكون، وهل الفيروس قاعد معنا ام انه سيرحل ، وكيف يمكن علاج الفيروس بالشيح على طريقة مدغشقر ام الحشيش على الطريقة الكندية على طريقة العلاج من السمخ الجوانى .

وأيضا يناقش مستر هبدو هبد الهابدين في الصيف والحر وكيف تتحرك مراكز أبحاث الهبد بحثا عن تفسير غير مسبق لارتفاع الموجة الحارة. كما يناقش الحكمة وراء تعيين توكل كرمان المتطرفة العنصرية في لجنة حكماء تراقب محتوى فيس بوك وكيف اصبح الامر غامضا واشبه بتعيين لص سيارات للخطابة في اخلاقيات منع سرقة السيارات.

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اما عن خبراء الاستراتيجية والتكتيك بالبقسماط عند مستر هبدو كل اليقين في الحروب والنووي والبطيخ والمشمش