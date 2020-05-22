شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: ضبط 61 طن لحوم وسلع مغشوش.. وحملات مكثفة لمنع الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وفى هذا السياق قامت مديرية تموين القاهرة بحملة للرقابة التجارية بأحياء القاهرة أسفرت عن تحرير محضر جنحة جزئية لمسئول مخزن للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعباسية لمخالفته للقانون 113 لسنة 1994 بعرض وبيع 3750 حذاء رياضى مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية وتحريزها علي ذمة المحضر .

كما تم تحرير محضر ضد صاحب شركة توريدات عمومية بالوايلى لإدارته منشاة بدون ترخيص وحيازته وعرضه بقصد البيع 18750 كمامة طبية محلية الصنع مدون علي العبوة الحاوية لها بلد الصنع باللغة الانجليزية وهي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتمكنت إدارة تموين الوايلى من ضبط مصنع مخللات في شارع النوتي من شارع رمسيس لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة علي مصدر البضائع الموجودة بالمحل وعدم تدوين بيانات علي براميل المخللات وتم التحفظ على 75 برميل مخلل مشكل بإجمالى 1875 كجم و 30 شيكارة ملح بإجمالي 1500 كجم و 22 جركن خل بدون بيانات بإجمالي 550 كجم وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحرير محضر جنحة ضد محل بيع بُن بشارع بني فهيم لحيازته وعرضه للبيع 800 كجم بن أخضر بدون مستندات دالة على المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات وتم تحريز الكمية على ذمة القضية.

وأسفرت الحملات التموينية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول عن ضبط 22 طن دجاج و 30 طن لحوم مجمدة مستوردة بثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الورشة بعزبة الهجانة الكيلو 4.5 وتم عمل محضر جنحة جزئية لوجود سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة علي المصدر ولإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجاري .

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من التحفظ علي 400 كرتونة عسل بوزن اجمالي 2160 كجم و500 كرتونة زيت زيتون بكر بوزن اجمالي 1500 كجم مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات بمخزن شركة مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الألف مصنع وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .