شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يترأس قداس عيد الصعود ويخصص صلاته لرفع الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، قدّاس عيد الصعود المجيد، صباح اليوم، بكاتدرائيّة سيّدة النياح البطريركيّة ببيروت وشارك في الصلاة المتروبوليت نقولا أنتيبا، وكهنة الكاتدرائيّة والبطريركيّة وصلى البطريرك يوسف العبسي في هذا العيّد لينتهي هذا الوباء ويحلّ السلام في العالم أجمع

تحتفل الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربي اليوم الجمعة بعيد الصعود المجيد بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكافة الكنائس المصرية الأسبوع المقبل

عيد الصعود يخلد ذكرى المرة الأخيرة التى ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى حوارييه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

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ذكر الإنجيل عيد الصعود المجيد أكثر من مرة فى أكثر من موضع مع اختلافات طفيفة فى التفاصيل فذكرت فى إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، ويعتبر عيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الخماسين المقدسة ويبدأ بعده مباشرة صوم الرسل، حيث يختلف عدد أيامه سنويا وفقا لحسابات فلكية فيتراوح ما بين 14 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ولاختلاف مواعيد الاحتفال بين الكنائس الشرقية والغربية، قصة يرويها الأنبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، فيقول إن اختلاف مواعيد الاحتفال بين الكنائس ترجع إلى القرن الرابع الميلادى حين اتفق المسيحيون أن يعيّدوا للفصح المجيد أو عيد القيامة بعد اكتمال القمر والاعتدال الربيعى الذى هو اليوم الذي يكون فيه طول النهار مساوى لطول الليل تماماً، ولكن الإنجيل يؤكد أن قيامة المسيح كانت قريبة من عيد الفصح اليهودى، وتم الاحتفال بالفصح اليهودى فى اليوم الأول لاكتمال القمر بعد الاعتدال الربيعى، وبالتالي كان عيداً متحركاً أي غير ثابت.