شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يستعرض فى مؤتمر دولى إجراءات وقاية المرضى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى الندوة الدولية التى نظمتها شرطة دبى " أون لاين " تحت عنوان " تحديات التعامل مع تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا " كمتحدث رئيسى بجانب ثلاثة متحدثين أخرين وهما الدكتور حاتم على المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي والدكتور حمد الغافرى مدير عام المركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور أحمد الشطى مدير مشروع " غراس "بدولة الكويت وبمشاركة أيضا 1000 من الخبراء المختصين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات بدول منطقة الخليج .

واستعرض "عمرو عثمان " الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان لوقاية مرضى الإدمان من فيروس كورونا المستجد ،منها التنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضاً متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي.

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كما يتم صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضاً منع الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي"، وكذلك إعداد دليل توعوي إرشادي للوقاية من فيروس كورونا وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية مع استمرار عمل الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين

وأوضح "عثمان" انه مع بداية تطبيق الحظر المنزلي شهدت الاتصالات الواردة للخط الساخن”16023” ارتفاعا من الاسر للمشورة "الاكتشاف المبكر للإدمان " بنسبة 38%، كما أن الاتصالات الواردة للخط الساخن لطلب العلاج من " المهنين والحرفيين " زادت بنسبة 28% كما يقوم الصندوق ببث جلسات" اون لاين " لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق بجانب تنظيم جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة ، ،حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان وانه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمستشفيات واستفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 5000 متعافى حتى الآن.