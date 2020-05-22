شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استعدت منافذ وزارة الزراعة لعيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، استعداد الإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة لعيد الفطر المبارك وزيادة كميات المعروض من الكعك والسلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 20 لـ 25% ، لرفع العبء عن المواطن ، بناء على تصريحات المهندس احمد فتحى مدير عام تسويق منافذ الزراعات المحمية .

-طرح كميات من 12 نوع من كعك العيد بأنواعه والبسكويت والغريبة بجودة عالية من منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية .

-زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة لاكثر من 80 سلعة .

-زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ،سودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان " وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الأخرى.

-تخفيضات على السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدا من 20 الى 25 % ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

طرح اللحوم البلدى بـ 100 جنيه للكيلو ، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ .

-طرح كميات من الخضروات ، والزيتوت ، والسمن ، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل.

-منافذ الزراعات المحمية ، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية .

-طرح لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها .

-مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة .

-لجان متابعة يومية من الزراعات المحمية والهيئة العامة للخدمات البيطرية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر.

-طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، خاصة " لحم السجق والكفتة البلدى ، ولحم الهامبرجر بلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، و لحم ضانى، وكبدة ضانى.

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احمد فتحى مدير منافذ الزراعات المحمية



المهندس احمد فتحى مدير تسويق منافذ الزراعة يتابع طرح السلع الغذائية (1)



المهندس احمد فتحى مدير تسويق منافذ الزراعة يتابع طرح السلع الغذائية (2)



المهندس احمد فتحى مدير تسويق منافذ الزراعة يتابع طرح السلع الغذائية (3)



المهندس احمد فتحى مدير التسويق بمنافذ الزراعة



المهندس احمد فتحى مدير منافذ وزارة الزراعة يتفقد معروض السلع



مدير منافذ الزراعات المحمية



منتجات الكعك بمنافذ الزراعة (1)



منتجات الكعك بمنافذ الزراعة (2)



منتجات الكعك بمنافذ الزراعة (3)